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СК предъявил обвинение в покушении на мошенничество экс-депутату Госдумы Волчеку

Аналогичное обвинение предъявлено предпринимателю Зурабу Плиеву
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере известному предпринимателю и бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку. Как сообщил ТАСС близкий к следствию источник, аналогичное обвинение предъявлено также другому фигуранту дела - предпринимателю Зурабу Плиеву.

"Следователи предъявили Волчеку и Плиеву обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Вину они не признают", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, СК намерен обратиться в пятницу в столичный суд для избрания обвиняемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-депутат при силовой поддержке ФСБ России был доставлен из Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю за 8 млн рублей решить вопрос с уголовным делом, фигурантом которого, по их мнению, он мог стать. По данным источника в силовых структурах, заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО КБ "Ренессанс". Дело расследует СК по Москве.

Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. В нем ему за $250 тыс. пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичной ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.

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