ГУ МВД Подмосковья опровергло информацию о частых случаях нападении безработных на граждан

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция Подмосковья опровергла информацию об участившихся случаях нападения безработных на женщин и стариков в общественных местах, которая ранее появилась в интернете. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова.

"В настоящее время в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, оставшихся без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек. ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов на территории региона не зарегистрировано", - сообщила Петрова.

Она также напомнила, что за распространение заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. "Подмосковная полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", - добавила она.

Накануне в социальных сетях и Telegram-каналах появились информация об участившихся случаях нападения людей, которые потеряли работу, с целью ограбления граждан.