В Петербурге экс-менеджера банка подозревают в хищении 30 млн рублей у пенсионера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. В Петербурге бывшего менеджера по работе с VIP-клиентами одного из банков задержали по подозрению в хищении 30 млн рублей у пенсионера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу задержан 29-летний бывший менеджер по работе с VIP-клиентами одного из банков. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении пяти лет, будучи личным менеджером 84-летнего мужчины, осуществлял управление его активами, находящимися на лицевом счете в банке. Подозреваемый, добавили в СК, злоупотребив доверием потерпевшего, вывел с его лицевого счета больше 30 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.