Владельца мини-отеля в Петербурге арестовали за выстрел в глаз своей сотруднице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу владельца мини-отеля в центре города, который выстрелил в глаз сотруднице. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Мубариза Зейналова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Срок меры - 20 июня 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в полиции Петербурга сообщали, что инцидент произошел 21 апреля. По данным МВД по городу и Ленинградской области, в ведомство обратилась 18-летняя сотрудница отеля, сообщив, что в нее стреляли. Позже на месте задержали владельца мини-гостиницы.

После этого на него в полиции составили два протокола за употребление наркотиков и мелкое хулиганство, а СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

В пресс-службе судов добавили, что в содеянном Зейналов признаваться отказался. Органы предварительного следствия указывают, что у подозреваемого есть четыре единицы зарегистрированного оружия, которое хранилось ненадлежащим образом в мини-отеле. При этом органы предварительного следствия полагают, что у Зейналова возможно наличие иного незарегистрированного оружия, поиск которого в настоящее время еще не завершен.