Владельцу здания хостела, где 123 человека заразились коронавирусом, ужесточили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Следствие ужесточило обвинение Артему Блитштейну - владельцу здания хостела в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области, где произошло массовое заражение коронавирусом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области, теперь предприниматель обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших смерть человека.

"Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание"), теперь ему предъявлено обвинение, но по ч. 2 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Свою вину он не признает", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что один из постояльцев хостела умер в больнице, причины смерти устанавливаются. Накануне Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте Блитштейна. В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

По данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Блитштейн в 2018 году подал иск о признании себя банкротом из-за наличия долгов в более чем 130 млн рублей. В январе прошлого года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. В документах суда указывается, что у него в собственности имеется земельный участок в Новосергиевке, а также жилой дом, где и располагался хостел. Само строение при этом по состоянию на начало прошлого года находилось в залоге у банка.

"Согласно представленной суду описи имущества гражданина, у заявителя имеется в собственности следующие объекты недвижимого имущества: земельный участок площадью 1 879 кв. м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосергиевка, уч. 2д, жилой дом площадью 2 054,2 кв. м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосергиевка, уч. 2д, находящийся в залоге у кредитора ПАО "Банк ВТБ", - говорится в материалах суда.

Согласно данным базы СПАРК, Блитштейн ранее был индивидуальным предпринимателем, однако в 2018 году прекратил бизнес и подал заявление на исключение себя из реестра индивидуальных предпринимателей.

О нелегальном хостеле

Нелегальный хостел в Новосергиевке, где проживали иностранные граждане, выявили в результате рейда Роспотребнадзора, СК и полиции. Всего на его территории находились 472 человека, из них, по последним данным, заразились 123. Из-за большого числа людей, контактировавших с заразившимися, было принято решение организовать палаточный госпиталь в границах населенного пункта рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг.

По данным СК, после проверки Роспотребнадзора нескольким проживающим в хостеле лицам выдали предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Юрлицу, в субаренде у которого находится хостел, было выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Однако сотрудники юрлица надлежащие меры не предприняли, что повлекло выявление новых случаев заражения у проживающих в хостеле.