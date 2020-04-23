В России с начала года более 20 населенных пунктов пострадали в результате пала травы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов пострадало в России с начала года в результате пала травы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала года более 20 населенных пунктов пострадали от несанкционированного пала травы. На их территориях огнем повреждено порядка 150 строений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что только с начала апреля в РФ выявлено почти 30 тыс. термоточек, всего за год их - более 46 тыс. Обстановку с палами сухой растительности в стране осложняет сухая и ветреная погода. При таких условиях огонь быстро распространяется, захватывая открытые территории и строения. Кроме того, спровоцировать неконтролируемые палы могут разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора.

Ранее, отвечая на запрос ТАСС, в МЧС сообщили, что росту числа палов сухой травы способствует нарушение режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Кроме того, среди факторов роста числа таких пожаров - наступление весны в регионах раньше климатической нормы, сопутствующие ей погодные условия, а также оставление детей без присмотра.