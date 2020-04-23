{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В России с начала года более 20 населенных пунктов пострадали в результате пала травы

В МЧС сообщили, что на их территориях огонь повредил около 150 строений

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов пострадало в России с начала года в результате пала травы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала года более 20 населенных пунктов пострадали от несанкционированного пала травы. На их территориях огнем повреждено порядка 150 строений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что только с начала апреля в РФ выявлено почти 30 тыс. термоточек, всего за год их - более 46 тыс. Обстановку с палами сухой растительности в стране осложняет сухая и ветреная погода. При таких условиях огонь быстро распространяется, захватывая открытые территории и строения. Кроме того, спровоцировать неконтролируемые палы могут разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора.

Ранее, отвечая на запрос ТАСС, в МЧС сообщили, что росту числа палов сухой травы способствует нарушение режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Кроме того, среди факторов роста числа таких пожаров - наступление весны в регионах раньше климатической нормы, сопутствующие ей погодные условия, а также оставление детей без присмотра.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 100 домов и построек сгорели 23 апреля в России из-за природных пожаров
Основной причиной пожаров стали неконтролируемые палы сухой травы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС