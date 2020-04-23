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Более 100 домов и построек сгорели 23 апреля в России из-за природных пожаров

Основной причиной пожаров стали неконтролируемые палы сухой травы
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Природные пожары, перешедшие на населенные пункты, уничтожили или повредили в четверг более 100 построек. Подавляющее большинство из них - жилые дома, а основной причиной пожаров стали неконтролируемые палы сухой травы.

Наиболее сложная обстановка в четверг сложилась в Кемеровской и Новосибирской областях. В первом регионе в пяти населенных пунктах сгорели в общей сложности 40 частных жилых домов, дачи и фельдшерско-акушерский пункт. Сильнее остальных пострадало село Постниково, где огонь уничтожил 27 жилых домов и постройку на общей площади 1 тыс. кв. метров, без крова остались 39 человек, в том числе 12 детей. Они были размещены у родственников. Также горели дома и дачи в селах Краснинское, Пашково, кооператив в Мариинском районе и микрорайоне Кедровка в Кемерове. Никто не пострадал, все пожары были потушены.

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Из-за сильного задымления на трассе между Кемерово и Новосибирском столкнулись 6 легковых и 2 грузовых автомобиля. В результате массового ДТП пострадали трое человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, в их числе беременная женщина. Движение по автомобильной трассе было временно перекрыто в обе стороны.

В Новосибирской области горел лишь один населенный пункт - товарищество "Надежда", но зато в нем сгорело 50 дачных домов и строений. Пожар там продолжается, в его тушении участвует пожарный поезд. Пострадавших также нет. Также в четверг горели дома и постройки в Тверской области, там в селе Людкино сгорел один жилой дом и семь дачных построек. А в иркутском селе сгорели гаражи и постройки.

В большинстве случаев огонь перешел с подожженной травы. Распространению пламени способствовала погода. Так во всей Западной Сибири установилась аномальная для апреля погода - потеплело до 30 градусов, скорость ветра достигает 17 м/с. Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности на территории региона. В Центральной России холоднее, но зато сильнее ветер - синоптики предсказывали порывы местами до 21 м/с.

Обстановка ухудшается

Ранее, отвечая на запрос ТАСС, в МЧС сообщили, что росту числа палов сухой травы способствует нарушение режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Кроме того, среди факторов роста числа таких пожаров - наступление весны в регионах раньше климатической нормы, сопутствующие ей погодные условия, а также оставление детей без присмотра.

С начала режима самоизоляции количество погибших при пожарах только выросло. С 15 марта по 20 апреля в России погибли 809 человек, что почти на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель.

Как уточнил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул. "В основном причинами пожаров, приводящих к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость", - уточнил он.

Растет и количество природных пожаров. По данным Рослесхоза, их количество в этом году уже больше, чем в прошлом. При этом режим самоизоляции привел только к их росту.

"У нас сейчас пандемия, не все люди понимают правильно эту ситуацию. Вместо того, чтобы находиться дома и выполнять все рекомендации, очень много жителей, в том числе Москвы и Московской области, выезжают на отдых. Как только самоизоляция была объявлена, у нас [был зафиксирован] резкий всплеск [числа] термоточек не только по Москве и Московской области, но и по всей территории Российской Федерации", - сообщил в четверг замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Александр Агафонов, подчеркнув, что основной причиной их появления является человеческий фактор.

Теги
Россия
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В России с начала года более 20 населенных пунктов пострадали в результате пала травы
В МЧС сообщили, что на их территориях огонь повредил около 150 строений
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