В Ленобласти автомобиль сбил женщину и трех детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ сбил женщину и трех детей на трассе в Ленинградской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате ДТП пострадали пешеходы: женщина 1986 года рождения, девочка 2013 года рождения, мальчик 2012 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Все пешеходы доставлены в центральную больницу города Всеволожска с травмами различной степени тяжести", - сказал представитель ведомства в распространенном видеокомментарии с места аварии.

По данным ГИБДД, авария произошла в четверг вечером на 35-м километре автодороги Санкт-Петербург - Свердлово - Всеволожск. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.