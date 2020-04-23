Лесной пожар под Балашихой ликвидировали

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лесной пожар в Ногинском лесничестве городского округа Балашиха потушили на площади более 34 га. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 21:00 мск все природные пожары ликвидированы на общей площади 34,03 га", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 13:20 мск. Первоначальная площадь составила полгектара. К 17:30 мск пожарным удалось локализовать горение лесного массива на площади 22,1 га. Порывистый ветер в районе очага пожара способствовал рассеиванию дыма. Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила пороговых значений. Угрозы населенным пунктам и жителям не было. Эвакуация проводилась.