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Лесной пожар под Балашихой ликвидировали

Огонь охватил 34 га

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Лесной пожар в Ногинском лесничестве городского округа Балашиха потушили на площади более 34 га. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 21:00 мск все природные пожары ликвидированы на общей площади 34,03 га", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 13:20 мск. Первоначальная площадь составила полгектара. К 17:30 мск пожарным удалось локализовать горение лесного массива на площади 22,1 га. Порывистый ветер в районе очага пожара способствовал рассеиванию дыма. Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила пороговых значений. Угрозы населенным пунктам и жителям не было. Эвакуация проводилась.

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Россия
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