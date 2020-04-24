В Хабаровском крае участника террористической организации осудили на 11 лет

ХАБАРОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае вынес приговор участнику террористической организации, планировавшему вылететь в Сирию. Его отправили в заключение на 11 лет, сообщается на сайте УМВД России по региону.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса Российской Федерации, вынесен приговор. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, из которых восемь лет с отбыванием в колонии строго режима и три года с отбыванием в тюрьме", - говорится в сообщении.

21-летний местный житель осенью 2019 года вступил в организацию, деятельность которой запрещена в РФ. Он собирался участвовать в ее деятельности, для чего планировал перебраться в Сирию. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали мужчину в аэропорту Хабаровска, откуда он хотел вылететь за границу.