СК в Кемеровской области проводит проверку после пожара, уничтожившего 18 жилых домов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту пожара в селе Постниково Кемеровской области, где огнем были уничтожены жилые дома. Без крова остались 44 человека, 12 из которых - несовершеннолетние, сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Пал травы спровоцировал пожары в лесах и населенных пунктах Кузбасса 23 апреля. Первые сигналы о возгораниях в населенных пунктах стали поступать после полудня из села Постниково в Ижморском районе.

"Из дежурной части полиции поступило сообщение, что в селе Постниково Ижморского района огнем уничтожено 24 строения, из которых 18 жилых домов. Погибших нет. В данных домах проживали 44 человека, из них 12 несовершеннолетних. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно, возгорание домов произошло в результате свободного распространения огня со стороны региональной трассы Томск - Мариинск. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Природные пожары, перешедшие на населенные пункты, уничтожили или повредили в четверг более 100 построек. Наиболее сложная обстановка в четверг сложилась в Кемеровской и Новосибирской областях. В Кузбассе в пяти населенных пунктах сгорели в общей сложности 40 частных жилых домов, дачи и фельдшерско-акушерский пункт.