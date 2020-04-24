В Москве четверо неизвестных похитили у безработного $400

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Четверо неизвестных, угрожая ножом, похитили у безработного мужчины на востоке Москвы $400 и документы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в ОМВД обратился неработающий мужчина, который сообщил о разбойном нападении. "Установлено, что четверо неизвестных, угрожая, предположительно, ножом, похитили у него $400 и личные документы. Материальный ущерб составил более 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.