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В Москве четверо неизвестных похитили у безработного $400

Полиция по данному факту проводит проверку

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Четверо неизвестных, угрожая ножом, похитили у безработного мужчины на востоке Москвы $400 и документы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в ОМВД обратился неработающий мужчина, который сообщил о разбойном нападении. "Установлено, что четверо неизвестных, угрожая, предположительно, ножом, похитили у него $400 и личные документы. Материальный ущерб составил более 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.

Теги
Россия
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