В Подмосковье задержаны двоих мужчин, похитивших иностранца

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны в Наро-Фоминске по подозрению в разбойном нападении на гражданина одной из республик Северной Африки. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники, находясь возле одного из ресторанов в Наро-Фоминском городском округе, угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, похитили у 34-летнего гражданина одной из республик Северной Африки 450 тыс. рублей и $3 тыс. После этого нападавшие насильно затащили мужчину в салон автомобиля и отвезли в частный дом, расположенный в Апрелевке", - сказала она.

По словам Петровой, злоумышленники несколько часов удерживали иностранца, требовали за освобождение перевести им на счет все деньги, однако банк заблокировал перевод. Затем они похитили его банковскую карту, пригрозили физической расправой, посоветовали мужчине не обращаться в полицию, после чего отпустили. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых", - добавила начальник пресс-службы подмосковной полиции.

В ходе обысков у них обнаружены и изъяты три мобильных телефона, банковская карта потерпевшего и банковская карта, на которую пытались перевести деньги, и охотничий нож. Также изъят автомобиль, который они использовали при совершении преступления. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемые арестованы.