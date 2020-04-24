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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Экс-главе СК по КЧР планируют предъявить обвинение в участии в преступной группе

Следствие по делу Казбека Булатова ранее уже завершилось

ТАСС, 24 апреля. Сотрудники Следственного комитета России намерены предъявить бывшему врио главы следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии генерал-майору Казбеку Булатову обвинение в участии в преступном сообществе, несмотря на завершение следствия по его делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главного следователя по КЧР Руслан Соловьев.

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"Несмотря на то, что предварительное следствие по делу Булатова, а также экс-начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и следователя Андрея Филиппова было завершено еще в середине марта 2020 года, а обвиняемые почти завершили ознакомление с материалами дела, следователями ГСУ СК 23 апреля была предпринята попытка предъявить Булатову, Бетуганову и Филиппову новое обвинение - по ч. 3 ст. 210 УК РФ за участие в преступном сообществе, которые якобы возглавляли экс-сенатор по КЧР Рауф Арашуков и его отец", - сказал защитник Булатова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что на сегодняшний день обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ предъявлено лишь Филиппову. Бетуганову обвинение не предъявили из-за неявки адвоката по уважительным причинам. Связаться с адвокатами Филиппова и Бетуганова ТАСС не удалось.

Что касается предъявления обвинения Булатову, Соловьев рассказал, что он и второй адвокат бывшего врио руководителя главка СК по Карачаево-Черкесии "решили прервать участие в этом следственном действии", поскольку после заявления об отводе следователя тот "перешел на повышенный тон". "Без нашего участия обвинение не может быть предъявлено", - пояснил адвокат. По его словам, предъявление на этом этапе нового обвинения нарушает Уголовно-процессуальный кодекс РФ, "так как этим законом запрещается проводить какие-либо следственные действия по окончании предварительного расследования".

Второй защитник Булатова Александр Самухов отказался от комментариев.

Дело Арашукова

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, если Булатову и Бетуганову все же предъявят обвинение в участии в преступном сообществе, так называемое дело Арашукова будет насчитывать 26 фигурантов, содержащихся в СИЗО. "Предельные сроки расследования заканчиваются 29 июля 2020 года, далее оно должно пойти в суд. По количеству людей, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности, это дело может стать беспрецедентным в РФ", - сказал собеседник агентства.

В марте расследование дела Булатова завершилось. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Булатову вменяют то, что после убийства в 2010 году советника главы КЧР Фраля Шебзухова он сделал все, чтобы отвести подозрения от Арашукова, которого следствие теперь считает заказчиком этого преступления. По версии следствия, в феврале 2017 года криминальный авторитет Рустам Копсергенов планировал явиться в правоохранительные органы и признаться в убийстве Шебзухова по заказу Арашукова, однако генерал-майор Булатов лично встретился с Копсергеновым, чтобы отговорить его от признания. За отказ от явки с повинной криминальному авторитету якобы гарантировали непривлечение к уголовной ответственности. Второй эпизод, инкриминируемый Булатову, связан с убийством лидера молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, заказчиком преступления следствие также считает бывшего сенатора Арашукова.

Следователю Филиппову, занимавшемуся расследованием убийства Шебзухова, вменяют отказ в приобщении к уголовному делу признательных показаний Копсергенова. А это, как считают следователи, было сделано по прямому указанию Булатова.

Бетуганову, уточнил источник, вменяют превышение полномочий: он якобы уничтожил данные о телефонных соединениях, доказывающие связь между охранником Арашукова и Расулом Аджиевым, которого обвиняли в убийстве молодежного лидера Жукова (впоследствии Аджиев был оправдан судом). В ходе этих переговоров, уверено следствие, охранник договаривался с киллером об оплате его услуг.

Сейчас обвиняемые изучают материалы уголовного дела, после чего оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинения, а затем в суд. Вину никто из обвиняемых не признает.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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