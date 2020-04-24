В Балашихе произошел пожар на территории военного лесничества

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в Балашихе на территории военного лесничества, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Произошел новый лесной пожар на территории военного лесничества в Балашихе", - сказал собеседник агентства. В настоящее время он локализован на площади 7,5 га.

В четверг в Ногинском лесничестве городского округа Балашиха около 13:00 мск произошел пожар на площади более 34 га. Порывистый ветер в районе очага пожара способствовал рассеиванию дыма. Концентрация вредных веществ в воздухе не превысила пороговых значений. Угрозы населенным пунктам и жителям не было. Пожар был ликвидирован около 21:00.