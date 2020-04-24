ЕС призвал власти России расследовать угрозы в адрес журналистки Милашиной

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Европейский союз призвал российские власти расследовать угрозы в отношении журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В сообщении отмечается, что Европейский союз призывает власти России "осудить и расследовать угрозы" в отношении журналистки Милашиной, а также обеспечить ее безопасность и провести "полное расследование" нападения на Милашину и адвоката Марину Дубровину в феврале этого года в Грозном.

Как ранее сообщила "Новая газета", 6 февраля в столице Чечни было совершено нападение на Милашину и Дубровину. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал этот инцидент провокацией с целью испортить имидж региона. В Союзе журналистов России тогда выразили возмущение в связи с происшедшим, отметив, что организация будет следить за расследованием нападения.