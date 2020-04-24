{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕС призвал власти России расследовать угрозы в адрес журналистки Милашиной

В сообщении отмечается, что Европейский союз призывает также обеспечить ее безопасность

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Европейский союз призвал российские власти расследовать угрозы в отношении журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В сообщении отмечается, что Европейский союз призывает власти России "осудить и расследовать угрозы" в отношении журналистки Милашиной, а также обеспечить ее безопасность и провести "полное расследование" нападения на Милашину и адвоката Марину Дубровину в феврале этого года в Грозном.

Как ранее сообщила "Новая газета", 6 февраля в столице Чечни было совершено нападение на Милашину и Дубровину. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал этот инцидент провокацией с целью испортить имидж региона. В Союзе журналистов России тогда выразили возмущение в связи с происшедшим, отметив, что организация будет следить за расследованием нападения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Причиной пожара стал поджог, который совершил брат погибшей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС