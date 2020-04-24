В Москве задержали подозреваемого в ограблении студента из Ирана

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на студента из Ирана на востоке Москвы и хищении у него 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в середине февраля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на студента 3-го курса МГМУ им. Сеченова из Ирана на улице Красный Казанец. Он сообщил, что в тот день договорился встретиться со своей знакомой. При этом за день до этого молодой человек получил крупный перевод и носил деньги с собой. В назначенное время девушка приехала на встречу на машине, но не одна, а с тремя мужчинами.

"Она пригласила студента в машину. Сев в салон, иностранец подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги. Они достали нож и пистолет, забрали телефон и рюкзак, в котором находились денежные средства и документы потерпевшего. Затем злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около 800 тыс. рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина", - добавила представитель МВД. В настоящее время он арестован.