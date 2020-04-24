{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали подозреваемого в ограблении студента из Ирана

Материальный ущерб составил около 800 тыс. рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на студента из Ирана на востоке Москвы и хищении у него 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в середине февраля в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на студента 3-го курса МГМУ им. Сеченова из Ирана на улице Красный Казанец. Он сообщил, что в тот день договорился встретиться со своей знакомой. При этом за день до этого молодой человек получил крупный перевод и носил деньги с собой. В назначенное время девушка приехала на встречу на машине, но не одна, а с тремя мужчинами.

"Она пригласила студента в машину. Сев в салон, иностранец подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги. Они достали нож и пистолет, забрали телефон и рюкзак, в котором находились денежные средства и документы потерпевшего. Затем злоумышленники скрылись. Материальный ущерб составил около 800 тыс. рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина", - добавила представитель МВД. В настоящее время он арестован.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Причиной пожара стал поджог, который совершил брат погибшей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС