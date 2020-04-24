Times: командир британской ядерной подлодки оказался под следствием за вечеринку экипажа

ТАСС, 24 апреля. Руководство ВМС Великобритании начало расследование действий командира атомной подводной лодки Trenchant Джона Льюиса, который разрешил экипажу устроить вечеринку на базе Девонпорт (английское юго-западное графство Девон) в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на официального представителя ВМС.

Джон Льюис может, по данным издания, быть снят с должности и даже уволен из флота в связи с инцидентом, произошедшим в начале апреля после возвращения британской субмарины класса Trafalgar из дальнего похода. Речь идет "о нарушении командиром инструкций", запрещающих проводить какие-либо мероприятия в условиях карантина.

Экипажу подлодки, находившейся в дальнем плавании в течение нескольких недель, по возвращении запретили покидать базу, и они оказались в условиях карантина. Официальное расследование сосредоточено на нескольких эпизодах веселья, когда моряки хотели "выпустить пар" после напряженной работы в стесненных условиях на море. Они касаются в том числе видеоматериалов со смартфонов подводников, появившихся в социальных сетях.

Расследование поведения командира Льюиса может привести к ряду дисциплинарных мер, включая его отстранение от должности или даже увольнение из ВМС. Сейчас он продолжает командовать субмариной, информирует издание.

Согласно заявлению представителя ВМС, "ведется расследование, и неуместно было бы выступать с комментариями на этот счет".

Заражение новым коронавирусом в Великобритании подтверждено у 138 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.