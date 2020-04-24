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Пандемия коронавируса нового типа

Times: командир британской ядерной подлодки оказался под следствием за вечеринку экипажа

Газета сообщает, что капитана могут снять с должности и даже уволить из флота

ТАСС, 24 апреля. Руководство ВМС Великобритании начало расследование действий командира атомной подводной лодки Trenchant Джона Льюиса, который разрешил экипажу устроить вечеринку на базе Девонпорт (английское юго-западное графство Девон) в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на официального представителя ВМС.

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Джон Льюис может, по данным издания, быть снят с должности и даже уволен из флота в связи с инцидентом, произошедшим в начале апреля после возвращения британской субмарины класса Trafalgar из дальнего похода. Речь идет "о нарушении командиром инструкций", запрещающих проводить какие-либо мероприятия в условиях карантина.

Экипажу подлодки, находившейся в дальнем плавании в течение нескольких недель, по возвращении запретили покидать базу, и они оказались в условиях карантина. Официальное расследование сосредоточено на нескольких эпизодах веселья, когда моряки хотели "выпустить пар" после напряженной работы в стесненных условиях на море. Они касаются в том числе видеоматериалов со смартфонов подводников, появившихся в социальных сетях.

Расследование поведения командира Льюиса может привести к ряду дисциплинарных мер, включая его отстранение от должности или даже увольнение из ВМС. Сейчас он продолжает командовать субмариной, информирует издание.

Согласно заявлению представителя ВМС, "ведется расследование, и неуместно было бы выступать с комментариями на этот счет".

Заражение новым коронавирусом в Великобритании подтверждено у 138 тыс. человек. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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