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Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Причиной пожара стал поджог, который совершил брат погибшей

ТАСС, 24 апреля. Малолетний ребенок и его мать погибли в результате пожара в поселке Раздолье в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым.

"При тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы. Установлено, что накануне между женщиной и проживающим с ее семьей братом произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего мужчина поджег дом и скрылся", - сказали в пресс-службе ведомства.

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида. Сейчас ведется осмотр места преступления, выясняются причины и обстоятельства преступления. За ходом расследования будет следить Главное следственное управление.

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