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В Петербурге задержали стрелявших по прохожему мужчин

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали двух человек, которые обстреляли из травматического оружия мужчину, а также внедорожник Mercedes в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками полиции были установлены двое граждан 1984 и 1992 г. р., разнорабочие одной из управляющих компаний. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции ТАСС сообщали, что в четверг в ведомство поступило сообщение о том, что в поселке Парголово мужчина получил огнестрельное ранение и его госпитализировала бригада скорой помощи. Позже другой мужчина сообщил в ведомство, что неизвестные обстреляли из травматического оружия его внедорожник Mercedes-Benz ML.

Сотрудники МВД установили, что задержанные начали стрелять во время внезапно возникшего конфликта с потерпевшим. Полицейские изъяли оружие, из которого стреляли подозреваемые.

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РоссияСанкт-Петербург
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