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Шесть автомобилей столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве

В результате аварии пострадавших нет

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Шесть легковых машин столкнулись на Волоколамском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Около 09:30 в районе д. 3 на Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств - легковых машин. В результате столкновения пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что четыре из шести столкнувшихся легковушек - автомобили такси. Движение автотранспорта по одной полосе было затруднено, но уже восстановилось.

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