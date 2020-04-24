СК проверит инцидент в магазине в Москве, где мужчина ударил пенсионерку

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи проверят данные об инциденте в магазине на востоке Москвы, где мужчина ударил пенсионерку и на нее с полки упали продукты. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ об инциденте с пожилой женщиной в магазине на востоке Москвы, в результате которого она пострадала", - сообщила Иванова.

По данным СМИ, в продуктовом магазине на востоке Москвы мужчина ударил стоявшую рядом с ним пенсионерку. В результате женщина упала и ударилась о рядом стоящие полки, и на нее посыпались продукты.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.