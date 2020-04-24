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В Москве по делу о крупных взятках задержали сотрудника ФНС

Обвиняемого отправили под домашний арест

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрея Григорьева в рамках уголовного дела о получении четырех крупных взяток. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, близкий к следствию.

"В рамках расследования уголовного дела о получении взяток в Москве был задержан один из начальников столичной инспекции ФНС № 8 Григорьев Андрей Викторович. Ему предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Андрей Григорьев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы.

В пресс-службе Басманного суда ТАСС сообщили, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому ареста и накануне отправил его под домашний арест до 22 июня.

По словам источника в правоохранительных органах, Басманный суд в начале февраля отправил под домашний арест подчиненного Григорьева - Юрия Реброва, также обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

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Россия
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