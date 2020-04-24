Таксист в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать код на ее пропуске

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Водитель "Яндекс.Такси" избил пассажирку из-за того, что не смог считать ее QR-код на пропуске. Сначала он отказался ее везти, после чего высадил девушку и начал избивать. Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас полицейские устанавливают личность водителя.

В Москве с 15 апреля из-за распространения коронавируса действует пропускная система для перемещения на личном и общественном транспорте. Передвигаться, в том числе на такси, можно только после получения цифрового пропуска, а таксисты обязаны проверять наличие и действительность этого документа с помощью специального приложения "Помощник Москвы".