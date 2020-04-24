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Жителя Ленинградской области осудили за попытку разбить головой иллюминатор самолета

В течение полутора лет из зарплаты мужчины будут удерживаться 15%

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара приговорил к 1,5 года исправительных работ жителя Ленинградской области, который во время полета пытался головой разбить иллюминатор самолета. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры в пятницу.

В августе 2019 года рейс Тель-Авив - Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной стало поведение на борту 32-летнего жителя Ленинградской области: нетрезвый мужчина агрессивно себя вел, хамил членам экипажа, ругался матом и пытался разбить головой иллюминатор самолета.

"Советский районный суд вынес приговор жителю Ленинградской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте"). Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания в рамках гражданского иска взыскала с него более 200 тыс. рублей в счет компенсации ущерба.

Теги
РоссияКраснодарский крайЛенинградская область
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