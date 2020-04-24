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В Оренбурге произошел крупный пожар на ремонтно-машинной станции

Загорелись складированные на открытой площадке шпалы

ОРЕНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Пожар на открытой площадке, где складированы шпалы, произошел в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"Горят складируемые на открытой площадке шпалы на территории ремонтно-машинной станции по адресу: г. Оренбург, ул. Шоссейная, 1. Осложняет тушение пожара сильный порывистый ветер. Площадь составляет порядка 500 кв. метров", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что на месте работают девять единиц пожарной техники и 30 пожарных.

Теги
РоссияОренбургская область
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