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После исчезновения девятилетнего ребенка в Башкирии возбудили дело

Мальчика ищут более 190 человек

УФА, 24 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после исчезновения девятилетнего мальчика в Гафурийском районе республики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В целях всестороннего расследования и проведения более эффективных следственных мероприятий, направленных на установление места нахождения пропавшего без вести девятилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что ребенок исчез 22 апреля, выйдя из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан, где находился в гостях вместе с родителями. "В настоящее время проводятся массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", а также добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка. Исследуется территория села, прилегающие участки местности, а также река, протекающая на территории села. Всего к поисковым мероприятиям привлечено более 190 человек", - добавили в СК.

Также следователи допрашивают родных мальчика, жителей села, изучают условия его проживания и взаимоотношения в семье.

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