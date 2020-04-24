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На Сахалине возбудили уголовное дело после показа порнографии на дистанционном уроке

Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за демонстрации порнографических материалов школьникам. Об этом сообщает сайт следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Публичная демонстрация и рекламирование порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей")", - сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что 8 апреля во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска неизвестный человек вывел на экраны школьников порноролик.

В ходе обысков изъяли электронные устройства и носители информации.

Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто совершил это преступление.

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РоссияСахалинская область
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