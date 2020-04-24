В Волгограде задержали руководителя управления молодежной политики вуза

ВОЛГОГРАД, 24 апреля. /ТАСС/. Руководитель управления молодежной политики Волгоградского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Шипулин задержан правоохранительными органами. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы вуза Елена Карагодина.

"Факт задержания руководителя управления молодежной политики вуза Владимира Шипулина подтверждаю. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Дополнительная информация, возможно, появится позднее", - сказала Карагодина.

Источник в образовательной сфере региона уточнил ТАСС, что ему инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Известно, что, кроме работы в Волгоградском институте управления, Шипулин является руководителем региональной общественной спортивно-творческой, гражданско-патриотической организации "Академия успеха".

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области отказались от комментариев.