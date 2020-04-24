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Дептранс Москвы передаст в полицию информацию об избившем девушку таксисте

Ранее сообщалось, что водитель "Яндекс. Такси" избил пассажирку из-за того, что у нее не считывался QR-код

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы передаст в правоохранительные органы информацию о водителе такси, который избил девушку после того, как система проверки пропусков не смогла считать ее QR-код. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба департамента.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Москве водитель "Яндекс. Такси" избил и выкинул 28-летнюю пассажирку из машины из-за того, что у нее не считывался QR-код. Пострадавшая обратилась в больницу.

"Потребовали от "Яндекса" предоставить нам всю информацию о случае с пострадавшей в такси девушкой. Передадим ее в правоохранительные органы - необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Водители московских такси проверяют у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. По дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, в случае несовпадения будет выписан штраф.

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