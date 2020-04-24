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Полиция задержала водителя, сбившего женщину с тремя детьми в Ленобласти

Пострадавших госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и задержали водителя автомобиля ВАЗ, который в четверг вечером на трассе в Ленинградской области сбил женщину и трех детей. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель также украл топливо с заправки. По информации ведомства, незадолго до аварии он заехал на АЗС на Колтушском шоссе, залил в бак бензин и скрылся, не оплатив его. Оператор заправки вызвал полицию.

Авария произошла в четверг вечером на 35-м километре автодороги Санкт-Петербург - Свердлово - Всеволожск.

Теги
РоссияЛенинградская область
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