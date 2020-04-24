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Оперному певцу Чельдиеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ

Вадим Чельдиев обвиняется в распространении ложной информации об опасности для жизни граждан и применение насилия к полицейскому
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило оперному певцу Вадиму Чельдиеву обвинение по двум статьям УК РФ - за распространение ложной информации об опасности для жизни граждан и применение насилия к полицейскому.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Чельдиева Андрей Сабинин, который сотрудничает с правозащитной организацией "Агора".

"В настоящее время ему предъявлено обвинение по двум статьям: 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") и ч. 1. ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Сейчас мой подзащитный находится в СИЗО Пятигорска. Вину он не признает, показания давать отказался", - сказал адвокат.

 

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