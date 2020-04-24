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При взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре погиб человек

По сообщению источника ТАСС, серьезных разрушений нет

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Один человек, по предварительным данным, погиб после взрыва газа в многоэтажном доме в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, произошел хлопок газа. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что серьезных разрушений нет, в квартире выбиты окна.

Собеседник добавил, что вследствие хлопка бытового газа произошел пожар в одной из квартир дома. Владелец квартиры получил ожоги и погиб, выпав из окна. "Расселение дома не требуется, несущие конструкции не повреждены", - пояснил он.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание произошло в шестиэтажном доме в Ленинском переулке, площадь возгорания составила 20 кв. м.

В новость были внесены изменения (15:45 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияКраснодарский край
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