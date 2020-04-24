Защита московского подростка просит вернуть дело об изготовлении им СВУ в прокуратуру

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Представитель защиты подростка, обвиняемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, попросил Тушинский суд Москвы вернуть в прокуратуру его уголовное дело, которое было возбуждено в 2018 году. Как уточнил в пятницу ТАСС адвокат школьника Сергей Ашанин, решение суд огласит 27 апреля.

"Сегодня в ходе предварительного судебного заседания мы попросили об исключении из уголовного дела двух протоколов осмотра, которые были проведены без разрешения суда перед задержанием моего подзащитного. А также мы попросили вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение, на наш взгляд, не соответствует требованиям УПК. Суд взял время для принятия решения и огласит его в 14:00 мск 27 апреля", - сказал защитник.

В случае отказа суда будет назначена дата первого судебного заседания, начнется рассмотрение по существу и, как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к обвинению, а суд определится с порядком исследования доказательств.

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 ноября арестовали. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Вину подросток не признает, от объяснений отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ.