В Петербурге осудили фигурантов дела о сбыте наркотиков военнослужащим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд по видео-конференц-связи огласил приговор пятерым фигурантам дела о сбыте наркотиков, в том числе военнослужащим. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, фигуранты осуждены на сроки от 5 лет условно до 18 лет колонии.

"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Дмитрия Вьюгина, Александра Голубева, Андрея Кохана, Дмитрия Кохана и Андрея Стойко. [Суд назначил наказание] Вьюгину - пять лет условно, Голубеву - семь лет в исправительной колонии строгого режима, Андрею Кохану - 18 лет колонии строгого режима, Дмитрию Кохану - 12 лет в колонии строгого режима, Стойко - семь лет условно", - сказано в сообщении пресс-службы.

Горсуд Петербурга признал фигурантов виновными в незаконном выращивании наркосодержащих растений, приобретении и изготовлении наркотических средств, а также в незаконном сбыте наркотиков. Подсудимые слушали приговор по видео-конференц-связи. 18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

Суд Петербурга установил, что фигуранты сбывали наркотики жителям Петербурга и Ленинградской области, в том числе военнослужащим. Так, Андрей Кохан создал преступную группу для сбыта конопли, метамфетамина, марихуаны, а также амфетамина. Для увеличения "продаж" соучастники использовали электронный магазин "Квест", созданный на базе торговой площадки "Гидра". Покупатели получали наркотики через тайники-закладки и платили биткойнами.

Кроме того, фигуранты начали выращивать растения, содержащие наркотические вещества. Для этого они арендовали гаражи в городе Гатчине Ленинградской области.

Исходя из приговора, всего подсудимые совершили 13 преступлений.