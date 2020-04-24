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В Дагестане задержан экстремист, призывавший к отказу от светских законов

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", призывавший к отказу от светских законов и занимавшийся вербовкой, задержан в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России на территории Республики Дагестан задержан активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", - сообщили в спецслужбе.

Задержанным, уточнили в ФСБ, велась пропаганда радикальной идеологии, осуществлялась вербовка и координация деятельности новых участников экстремистской группировки. "Он призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления", - подчеркнули в ФСБ.

По месту жительства экстремиста изъяты семь экземпляров псевдорелигиозной литературы и электронных носителей информации, содержащих материалы экстремистского характера. "Задержанный дает признательные показания", - сообщили в ФСБ. Он был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). По ней предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

В СК добавили, что задержанный был организатором экстремистского объединения.

"Следствием установлено, что в 2014 году на территории Республики Дагестан он организовал деятельность религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", в отношении которого 15 сентября 2010 года Верховным судом РФ принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - уточнили в СК. Подозреваемый вербовал новых участников организации, на собраниях призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремился создать государство с радикальной формой религиозного правления.

В новость были внесены изменения (15:20 мск) - добавлен комментарий СК РФ. 

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