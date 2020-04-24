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В Москве по делу о мошенничестве арестовали бизнес-партнера экс-депутата Госдумы Волчека

Зураба Плиева отправили в СИЗО на два месяца
Зураб Плиев (третий слева) Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Описание
Зураб Плиев (третий слева)
© Пресс-служба Пресненского суда Москвы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бизнес-партнера бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека Зураба Плиева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, который в пятницу удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

"Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плиева Зураба Израиловича на срок до 22 июня 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство СК в отношении самого Волчека.

Экс-депутат и его бизнес-партнер были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. На следующий день им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Вину они не признают.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн (из которых при передаче посреднику в Москве оказались настоящими около €100 тыс. - прим. ТАСС) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника в силовых структурах, заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Дело расследует СК по Москве. Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.

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