В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в адвокатской конторе International Solicitoors and Lawers, в которой работал Мусатов.

"Тимофей Сергеевич погиб вчера в Москве в результате несчастного случая. Пока это все, что мы можем сообщить", - сказал собеседник агентства.

Винник была арестован в Греции в 2017 году по запросу США. Позже его экстрадировали на территорию Франции. В настоящий момент он находится на фарнцузской территории и ждет выдачи в США.

Как сообщили ТАСС в адвокатской конторе, в последнее время Мусатов готовился к поездке в Афины на слушание по апелляции на решение высшего суда Греции по экстрадиции Винника.