{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве погиб адвокат Мусатов, защищавший россиянина Винника

В адвокатской конторе International Solicitoors and Lawers сообщили, что это был несчастный случай

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший арестованного в Греции россиянина Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в адвокатской конторе International Solicitoors and Lawers, в которой работал Мусатов.

"Тимофей Сергеевич погиб вчера в Москве в результате несчастного случая. Пока это все, что мы можем сообщить", - сказал собеседник агентства.

Винник была арестован в Греции в 2017 году по запросу США. Позже его экстрадировали на территорию Франции. В настоящий момент он находится на фарнцузской территории и ждет выдачи в США.

Как сообщили ТАСС в адвокатской конторе, в последнее время Мусатов готовился к поездке в Афины на слушание по апелляции на решение высшего суда Греции по экстрадиции Винника.

Теги
ГрецияРоссия
Реклама на ТАСС
При взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре погиб человек
По сообщению источника ТАСС, серьезных разрушений нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС