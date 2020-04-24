Полиция Москвы устанавливает обстоятельства драки между таксистом и пассажиркой

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства драки между таксистом и пассажирской на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"22 апреля в отдел МВД России по району Бибирево Москвы поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске. Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу.

Сервис "Яндекс.Такси" опроверг информацию о том, что избивший женщину водитель выполнял заказ агрегатора.

"Насколько нам известно, эта ситуация произошла не на заказе "Яндекс.Такси". Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции", - сообщили в компании.

В Москве с 15 апреля из-за распространения коронавируса действует пропускная система для перемещения на личном и общественном транспорте. Передвигаться, в том числе на такси, можно только после получения цифрового пропуска, а таксисты обязаны проверять наличие и действительность этого документа с помощью специального приложения "Помощник Москвы".

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