В Ростове-на-Дону задержали коммерсанта, продававшего пропуска для перемещения по области

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Ростове-на-Дону задержали предпринимателя, который разместил в интернете объявление о продаже пропусков для перемещения по области во время самоизоляции. Стоимость одного пропуска составляла 9 тыс. рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Ростове-на-Дону задержан 38-летний предприниматель по подозрению в продаже разрешений, предоставляющих право на беспрепятственное передвижение по Ростовской области в период действия режима самоизоляции. Злоумышленник получил бланки разрешений для сотрудников своей организации в одной из районных администраций. Затем он разместил в сети Интернет объявление о продаже этих документов по цене 9 тысяч рублей за одно разрешение", - рассказала Волк.

По ее словам, мужчину задержали сразу после продажи пропуска. В автомобиле у него найден один заполненный бланк пропуска и 11 пустых. Полиция возбудила уголовное дело за подделку документов.