Бизнес-партнер экс-депутата Госдумы Волчека Плиев признал вину по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бизнес-партнер бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека Зураб Плиев дал признательные показания в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, Плиев дал подробные и развернутые показания, заявив о готовности сотрудничать со следствием.

"В ходе следственных действий с Зурабом Плиевым бизнесмен дал признательные показания, подробно и развернуто рассказал по существу предъявленных обвинений, а также выразил готовность сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства. По его словам, экс-депутат Волчек в свою очередь вину категорически отрицает и заявляет о своей непричастности к инкриминируемому преступлению.

Пресненский суд Москвы в пятницу отправил Плиева в СИЗО на два месяца по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Аналогичное решение было принято в отношении Волчека.

Бывший депутат и его бизнес-партнер были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. На следующий день им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Вину они не признают. По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн (из которых при передаче посреднику в Москве оказались настоящими около €100 тыс. евро - прим. ТАСС) решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка "Ренессанс", фигурантом которого, по их мнению, он мог стать в ближайшее время.

По данным источника в силовых структурах, заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов - бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО "КБ "Ренессанс". Дело расследует СК по Москве. Розов ранее был потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.

Денис Волчек - учредитель многочисленных предприятий в сфере медицины и фармацевтики, бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Зураб Плиев является гендиректором столичного ООО "Совюрком" и давним бизнес-партнером Волчека.