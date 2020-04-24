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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства драки таксиста с пассажиркой из-за QR-кода

Ранее сообщалось, что в полицию поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в избиении

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту драки в Москве между таксистом и пассажиркой из-за неудачной попытки считать код на ее цифровом пропуске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом, а при наличии оснований незамедлительно организовать процессуальную проверку", - сообщили в СК.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске. Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу. По данным СМИ, девушка решила ждать другое такси, не выходя из салона. Водитель же заявил, что ему нужно выполнять следующие заказы, и сказал девушке, что завезет ее в отдел полиции, а потом поедет работать. Когда мужчина начал движение, девушка стала его бить, требуя остановиться.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили ТАСС, что 22 апреля в отдел в Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в избиении. По данному факту проводится проверка.

В Москве с 15 апреля из-за распространения коронавируса действует пропускная система для перемещения на личном и общественном транспорте. Передвигаться, в том числе на такси, можно только после получения цифрового пропуска, а таксисты обязаны проверять наличие и действительность этого документа с помощью специального приложения "Помощник Москвы".

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Россия
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