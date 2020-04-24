Полиция возбудила дело после похищения женщины в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после похищения иностранцем в медицинской маске молодой женщины, которое он объяснил национальным обрядом кражи невесты. Кроме того, суд вынес решение о выдворении его из России из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В отношении мужчины составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства, так как он находится в нашей стране незаконно. Судом вынесено решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что дожидаться выдворения за пределы России он будет в центре временного содержания для иностранцев. Движение через границы России с конца марта из-за пандемии коронавируса временно ограничено, а также приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на этой неделе в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что его сестру во дворе дома на улице Тельмана в Петербурге насильно усадили в иномарку трое неизвестных и увезли. Полиция выяснила, что похитители скрывали лица медицинскими масками и начали их розыск.

Позже полицейские нашли женщину в городе Тихвине в Ленинградской области, а также задержали похитившего ее уроженца Закавказья.