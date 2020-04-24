Суд Киева смягчил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол по делу об убийстве

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной бывшему депутату Верховной рады Татьяне Черновол, подозреваемой в умышленном убийстве сотрудника киевского офиса Партии регионов во время "майдана" в феврале 2014 года. Соответствующее решение принято в пятницу.

"Применить к Черновол Татьяне Николаевне меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период суток, запретив ей покидать место проживания <...> в период времени с 22:00 до 06:00 сроком до 8 июня 2020 года", - заявил судья. Он добавил, что постановление обжалованию не подлежит.

Черновол, как подчеркнул судья, обязана по требованию прибывать к следователю, не покидать населенный пункт, в котором проживает, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также сдать свой заграничный паспорт. В случае невыполнения этих условий к ней может быть применена более суровая мера пресечения.

10 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение Татьяне Черновол в умышленном убийстве. 16 апреля Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие предварительно установило, что 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно принимала участие в поджоге дома по улице Липской в Киеве, в котором находился офис Партии регионов. Вследствие пожара погиб мужчина 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. Сама подозреваемая в комментарии журналистам подтвердила, что была инициатором и соорганизатором поджога офиса партии с целью "отвлечь внимание" силовиков от противостояния с активистами на "майдане". По ее словам, на тот момент уже поступила информация об убийствах в центре Киева, однако, по данным следствия, убийства произошли позднее поджога офиса партии.

Во время обыска в доме у экс-депутата было изъято оружие. Черновол подтвердила данный факт, заявив, что это наградное оружие. Обвинение, предъявленное Черновол, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В целом экс-депутат считает открытое против нее дело местью за ее якобы участие в процессе конфискации средств окружения Виктора Януковича, которым занимался ее соратник, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

События на "евромайдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента. На площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года, когда за один день погибли 53 человека. Всего же в период с 18 по 20 февраля погибшими с обеих сторон считаются порядка 100 человек. Спустя шесть лет дело о стрельбе на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.