На Украине призвали усилить охрану храмов УПЦ из-за случаев умышленных поджогов

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) нуждаются в усилении охраны из-за множества случаев умышленных их поджогов. Об этом сказано в обращении консистории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ к настоятелям храмов, верующим и монашеству.

"В связи с умышленными поджогами православных святынь за последние 14 дней по всей Украине просим вас усилить охрану храмов и монастырей, организовать по возможности круглосуточное дежурство возле храмов", - сказано в обращении епархии в Facebook.

В нем также содержится призыв проверить комплектность противопожарных средств при храмах, а также в случае выявления подозрительных лиц около церквей информировать об этом полицию.

На Украине в последние дни участились случаи поджогов храмов и монастырей УПЦ. В епархии считают, что это делается умышленно.

Известно не менее чем о четырех случаях поджогов. Последний из них произошел в ночь на пятницу - сгорело хозяйственное помещение Успенского монастыря Одессы площадью более 600 квадратных метров. По предварительной информации, неизвестные злоумышленники забросали бутылками с зажигательной смесью эту постройку, а также несколько автомобилей около храма.