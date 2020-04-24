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В Москве задержаны полицейский и адвокат по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, сумма взятки составила 500 тыс. рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователь следственного отдела ОМВД России по району Марьино и адвокат задержаны по подозрению во взяточничестве на 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в апреле сотрудник полиции вступил в сговор с адвокатом с целью получения незаконных денежных средств в размере 500 тыс. рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовного дела о присвоении и растрате, находящегося у него в производстве", - сказала Иванова.

24 апреля совместно с сотрудниками УСБ столичного главка полиции при передаче денег был задержан адвокат. "В течение нескольких часов по подозрению в совершении коррупционного преступления также был задержан сотрудник полиции", - добавила представитель ГСУ.

Иванова отметила, что взятка передавалась под видом оплаты соглашения по оказанию юридических услуг адвокатом.

С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), в отношении адвоката - по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС сообщили, что при установлении вины старшего лейтенанта юстиции, он будет уволен, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В новость были внесены изменения (20:08 мск) — добавлены подробности по тексту.

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