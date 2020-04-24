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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

МАГАТЭ не видит угрозы распространения радиации из-за пожара возле Чернобыльской АЭС

Агентство также указало, что произошедшее увеличение уровня радиации на Украине было небольшим и не представляет опасности для здоровья человека

ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит угрозы распространения радиации из-за пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МАГАТЭ.

"Недавние пожары в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской атомной электростанции на Украине не привели к опасному увеличению объема радиоактивных частиц в воздухе", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

МАГАТЭ на основе данных властей Украины также указало, что произошедшее увеличение уровня радиации в этой стране было небольшим и не представляет опасности для здоровья человека. Кроме того, украинская сторона заверила международное агентство, что объекты с ядерными и радиоактивными отходами в зоне отчуждения находятся в безопасности и нет необходимости эвакуировать работников станции или принимать другие защитные меры для персонала.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, жителей которых эвакуировали еще после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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