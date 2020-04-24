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Полиция рассказала, что могло подтолкнуть стрелка к массовым убийствам в Новой Шотландии

По словам представителя правоохранителей, Гэбриел Уортман сильно избил свою подругу, но ей удалось сбежать из дома и передать информацию о нем в полицию

ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Гэбриел Уортман начал массово убивать людей в провинции Новая Шотландия после ссоры со своей сожительницей. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель региональной полиции Даррен Кэмпбел. Его выступление транслировал телеканал CTV.

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По его словам, поздно вечером 18 апреля Уортман сильно избил свою подругу, которую при этом заковал в наручники, но ей удалось сбежать из дома, где они проживали в городке Портапик, и спрятаться в лесу. "Позже она передала полиции важную информацию о Уортмане", - сказал Кэмпбел. В частности, пострадавшая сообщила, что мужчина передвигается на автомобиле похожем на полицейскую машину и одет в полицейскую форму.

Полицейский заявил, что побег этой женщины мог "стать катализатором" дальнейших действий Уортамна, который сразу после этого поджог свой дом и убил 13 своих соседей, в том числе поджигая их дома. Затем на шоссе, ведущему к городу Глинхолм, автомобиль стрелка столкнулся с патрульной машиной полицейской Хайди Стивенсон, которая попыталась остановить преступника. Он застрели ее и забрал оружие стража порядка, также ранив еще одного патрульного, прибывшего на помощь Стивенсон. Тут же он сжег их автомобили.

В итоге Уортман был застрелен полицией на заправочной станции в городе Энфилд, который находится примерно в 95 км от Портапика. Это произошло спустя почти 13 часов после первой стрельбы в Портапике. До этого преступник успел убить еще несколько человек. Всего его жертвы были обнаружены в семи локациях.

Кэмпбел пока не подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о возможном списке жертв, который был найден у стрелка, что может говорить о том, что свое преступление он готовил длительное время. По его словам, расследование продолжается, и следствию еще предстоит установить истинные мотивы этого преступления. Также предстоит выяснить, где Уортман, который работал зубным протезистом, смог достать оружие, так как у него не было лицензии на приобретение его в Канаде. Каким типом оружия пользовался стрелок, также не сообщается.

Это происшествие стало самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы Уортмана пока не установлены. В пятницу вечером в Канаде на площадке ряда социальных сетей пройдет панихида по погибшим, в ней примет участие и премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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