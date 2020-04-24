Военный грузовик попал в ДТП в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Авария с участием двух большегрузных автомобилей произошла в Новгородской области, водитель одного из грузовиков погиб. Об этом говорится в распространенном сообщении управления ГИБДД по Новгородской области.

"Около 16:00 мск в Крестецком районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" (мужчина 1963 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что водитель второго грузовика - мусоровоза - и пассажир автомобиля "КамАЗ" были осмотрены медиками на месте происшествия.

В пресс-службе Западного военного округа ТАСС подтвердили информацию, что один из грузовиков - "КамАЗ" - военный, погиб его водитель, который являлся гражданским лицом. Сотрудники военной автомобильной инспекции ЗВО проводят разбирательство по факту этого ДТП.

"Перевозимое артиллерийское имущество, не представляющее угрозы, в настоящее время вывозится подразделением обеспечения на базу хранения", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что, по предварительным данным, водитель гражданского грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с военным автомобилем.