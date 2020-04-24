{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военный грузовик попал в ДТП в Новгородской области

В результате инцидента погиб водитель

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апреля. /ТАСС/. Авария с участием двух большегрузных автомобилей произошла в Новгородской области, водитель одного из грузовиков погиб. Об этом говорится в распространенном сообщении управления ГИБДД по Новгородской области.

"Около 16:00 мск в Крестецком районе произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "КамАЗ" (мужчина 1963 года рождения) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что водитель второго грузовика - мусоровоза - и пассажир автомобиля "КамАЗ" были осмотрены медиками на месте происшествия.

В пресс-службе Западного военного округа ТАСС подтвердили информацию, что один из грузовиков - "КамАЗ" - военный, погиб его водитель, который являлся гражданским лицом. Сотрудники военной автомобильной инспекции ЗВО проводят разбирательство по факту этого ДТП.

"Перевозимое артиллерийское имущество, не представляющее угрозы, в настоящее время вывозится подразделением обеспечения на базу хранения", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что, по предварительным данным, водитель гражданского грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с военным автомобилем.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в создании экстремистской организации
Он взят под стражу на два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС