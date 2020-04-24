Суд в Дагестане арестовал подозреваемого в создании экстремистской организации

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца жителя Дагестана, задержанного по подозрению в создании запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщили ТАСС в суде.

"Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), решением суда заключен под стражу до 22 июня. Если ему в течение 10 дней не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения подлежит отмене", - сообщил собеседник.

Ранее о задержании активного участника экстремистской религиозной организации сообщили в ФСБ России. По информации Следственного комитета России, подозреваемый в 2014 году на территории Республики Дагестан организовал деятельность религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещено в РФ).

Он вербовал новых участников организации, на собраниях призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремился создать государство с радикальной формой религиозного правления.